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اقتصاد

فرنسا تقاتل للحفاظ على خطة المفوضية الأوروبية للتعافي من تأثير كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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رويترز

أكد مسؤول بمكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستقاتل لضمان عدم تقليص خطة المفوضية الأوروبية لتقديم 750 مليار يورو في منح وقروض لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.


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وقال المسئول: الواضح أنه لن يكون من المرغوب فيه خفض المبلغ الذي اقترحته المفوضية، خصوصا حجم المنح. متابعا: ونحن سنقاتل بقوة على تلك الجبهة“، واصفا مقترح المفوضية بأنه ”جريء“ و“شجاع“.


وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصادات التي تضررت بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا، على أمل إنهاء أشهر من التشاحن حول كيفية تمويل التعافي والتي كشفت عن انقسام بين الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد.


وتتضمن الخطة منحا بقيمة 500 مليار يورو وهو ما يتماشى مع رغبات ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.

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