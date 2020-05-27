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فن

شاهد.. عمرو سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان عمرو سعد صور جديده له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيدوهات " انستجرام ".

ظهر في الصوره امام لوحه رسم وعلق عمرو علي الصوره: "اختار الوانك بنفسك".

وجاءت ردود الفعل مختلفه منها : 
- شكلك حلو في الصوره
- انت بتعرف ترسم
- المسلسل كان يجنن ودورك حلو

يذكر ان اخر اعمال عمرو سعد في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويعتبر نجاح مسلسل الاختيار بشكل غير مسبوق لأي عمل درامي سابق كان سببه الدقة في اختيار كل فريق العمل حتي ضيوف الشرف ، ومن ضمنهم الفنان عمرو سعد والذي تصدر تريند ( تويتر ، جوجل ) بعد ظهوره في المسلسل ، بسبب تفاعل الجمهور معه، وهو ماتكرر أيضا في استفتاء شاهد حيث تصدر الاستفتاء الذي نظمته منصة شاهد عن أفضل ضيوف الشرف في مسلسل "الاختيار".
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