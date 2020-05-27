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أخبار البلد

شهيد جديد بجيش مصر الابيض.. الأطباء تنعى سمير الغندور الاستاذ بطب قناة السويس

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس،الذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان


وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة والوفيات، بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:

أحمد اللواح

سونيا عبد العظيم

جبريل على يوسف

طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

أحمد عزت دراز


ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة

كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى.

فكري منير عزيز.

وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.

احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا.

محمد عبد الباسط الجابري، اخصائي الحميات بإمبابة.

اسحاق عوض عطية  استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.

سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس.
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