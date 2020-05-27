خلال تصليح موتور مياه.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى دمياط

قررت النيابة العامة بدمياط ،التصريح بـ دفن جثة شاب لقي مصرعه اليوم بعد صعقه بالكهرباء داخل منزله.









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كان قد تلقي اللواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط ، بلاغا يفيد بـ مصرع شاب يدعي وائل الكندوز بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، إثر تلقيه صعقة كهربائية أودت بحياته.









تم ابلاغ الاسعاف والنجدة و تم نقل الشاب إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف لتلقي العلاج ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.









كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة وتبين انه تعرض لـ صعقة كهربائية أثناء تصليحه لموتور المياه بمنزله، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعه.



