محمد صلاح يتصدر إعلانات الماركات الأجنبية .. شاهد

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :

- نجم مصر والعالم ، وأضاف أخر "اللى مشرفنا" ، وعلقت أخرى "ربنا يوفقك يا صلاح ".





فيما نشر النجم النجم محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أول فيديو من تدريبات ليفربول بعد العودة من العزل المنزلى بسبب فيروس كورونا المستجد.





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ونشر محمد صلاح، الأيام القليلة الماضية، بعضا من صوره أثناء التدريبات، استعدادا لعودة الدورى الانجليزى فى يونيو المقبل.





وأعطت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، الضوء الأخضر لأندية الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى الدرجة الأولى الإنجليزى من أجل بدء المرحلة الثانية من خطة استئناف المسابقات المحلية، بعد توقفهما بسبب تفشى فيروس كورونا.