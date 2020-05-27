اعتذار من سانوفي مصر بعد إساءة أحد موظفيها على الجيش الأبيض

أعربت "كريستيل صغبيني"، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة "سانوفى مصر" وجميع موظفى سانوفي، عن أسفهم على الإساءة التي تعرض لها القائمون على الرعاية الصحية، بعد تغريدة من أحد موظفي الشركة من الحساب الشخصى للموظف.





وقالت "صغبيني" في بيان لها: "نود أن نوضح أن ما تم نقله على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعكس رؤية سانوفي ودورها كشريك داعم لقطاع الرعاية الصحية، ويسعى لخدمة المرضى المصريين لسنوات عديدة".





وتابعت العضو المنتدب: "نحن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه المتخصصون في الرعاية الصحية أثناء أزمة COVID-19 ولا يمكننا التعبير إلا عن إمتناننا وتقديرنا لجميع المتصدرين لمواجهة المرض، نتمنى أن يكون كل واحد منهم وعائلاتهم بصحة جيدة طوال هذه الفترة العصيبة".





وأضافت: "نحن فخورون بشراكتنا طويلة المدى مع العاملين فى مجال الرعايه الصحية ونؤكد التزامنا تجاه القطاع الطبى ونؤكد دعمنا الكامل لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية في هذه الجائحة غير المسبوقة، نحن نؤمن ان بتظافر جهود جميع الجهات المعنيه سنتمكن جميعًا من مواجهة المرض".





ومنذ ما يقرب من 60 عامًا تقدم سانوفى مصر حلول مبتكرة للرعايه الصحية وتعمل جنبًا إلى جنب مع جميع المعنيين فى الرعاية الصحية نحو هدف واحد لدعم المرضى المصريين ، خاصة خلال هذه الأزمة الصحية، ويعمل 1200 موظف فى سانوفى مصر بلا كلل لتوفير العلاجات التي يعتمد عليها المرضى ولضمان الحصول على الأدوية الأساسية.