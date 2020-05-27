سعد سمير يمازح باسم علي بهذه الطريقة

مازح سعد سمير مدافع فريق الأهلى زميله باسم على لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى نادى الجونة.





ونشر سعد صورة بالاستورى الخاص فى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجاء التعليق قائلا: "والله زمان يا باسم يا حرامي".





جدير بالذكر أن مسئولي الأهلى حرصوا على توثيق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل عقب استئناف العمل فى مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لإغلاق هذا الملف





ودار حول ملف سعد سمير جدل كبير بسبب عدم التوقيع مع اللاعب عقدًا جديدًا عقب رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضى لقيد كهربا بدلا منه.



