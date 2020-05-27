والله اشتقنا.. علا الفارس بإطلالة شتوية انيقة على إنستجرام

شاركت الإعلامية الأردنية

صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية بسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت

على صورتها قائلة:

والله اشتقنا ❤️.

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وظهرت

وهي ترتدي جاكيت وتر بروف باللون الأزرق بأكمام طويلة ، واختارت عليه بنطال باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

وارتدت

كوفية على شعرها، فيما تركت شعرها منسدلا من تحتها على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.







فيما لم تتكلف

في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت

إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت خواتم ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع حقيبة باللون البيج قامت بربطها حول خضرها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..