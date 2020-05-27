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مرأة

والله اشتقنا.. علا الفارس بإطلالة شتوية انيقة على إنستجرام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:55 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية بسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: والله اشتقنا ❤️.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جاكيت وتر بروف باللون الأزرق  بأكمام طويلة ، واختارت عليه بنطال باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

وارتدت علا الفارس كوفية على شعرها، فيما تركت شعرها منسدلا من تحتها على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت خواتم ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع حقيبة باللون البيج قامت بربطها حول خضرها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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والله اشتقنا ❤️

A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on

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