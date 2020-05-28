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محافظات

محافظ بني سويف: استثناء 3 منشآت من قرار وقف تراخيص البناء

الخميس 28/مايو/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصدر  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، قرارًا رقم 800 لسنة 2020 يقضي بتعديل القرار رقم 664 لسنة 2020، ويتضمن القرار الجديد في المادة الأولى منه، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فقط بمدينتي بني سويف والواسطى لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 مايو الجاري، على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية. 

كما تتضمن المادة الثانية، وقف استكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجارٍ تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة ، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات ، وتلزم المادة الثالثة ، تشكيل لجان من الجهات المعنية للمرور على كافة أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات ، على أن يتم إعداد تقرير لكل حالة على حدة ، ويتم عرضه  على رئيس الوحدة المحلية المختص للاعتماد خلال 15 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة ،ليعرض على المحافظ ماتم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات التى يسفر عنها الفحص ، على أن يُسمح باستكمال أعمال البناء للحالات التي لا يوجد بها مخالفات. 

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وتتضمن المادة الرابعة من القرار، تكليف المسئولين بالوحدات المحلية لمتابعة أعمال البناء للتأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية على القائمين بتلك الأعمال لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات في هذا الشأن، ضمن  جهود المحافظة لمواجهة العدوى بالفيروس ومنع انتشاره ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة أزمة  كورونا. 

تجدر الإشارة إلى أنه "في وقت سابق " أصدر محافظ بني سويف قرار رقم (664) ،بإيقاف إصدار تراخيص البناء والهدم في المدن والقرى بدائرة المحافظة، لمدة 6 أشهر،باستثناء المباني التي صدر لها قرارات نهائية بالهدم من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين، وذلك تفعيلا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن ، وأنه طبقا للقرار الجديد للمحافظ، رقم 800 لسنة 2020 ، فقد تم السماح بإصدار  تراخيص البناء بمدن المحافظة  والوحدات القروية باستثناء مدينتى الواسطى وبني سويف فقط . 

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