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أخبار العالم

في يوم واحد.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بـ كورونا في البرازيل

الخميس 28/مايو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الخميس، تسجيل ‭20599‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى ‭411821‬. 

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 1086 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 25598 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وتجاوزت البرازيل، الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار، انتقادات شديدة بسبب سياسته في احتواء تفشي الوباء، والذي أدى إلى استقالة وزيرين للصحة، وكذلك بسبب إصراره على رفض إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بالموافقات اللازمة لعلاج الفيروس.

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