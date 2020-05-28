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فن

نبيل الحلفاوي عن تشجيع الأهلي: سأظل أشاكس وأكيد الزملكاوية

الخميس 28/مايو/2020 - 03:20 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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احمد ابراهيم

أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أنه لا ينتمي كرويًّا إلا للنادي الأهلي، ويحرص على تشجيعه في جميع المباريات.


وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "‏سأظل أشجع الأهلي كما تعودت منذ صباي بنفس العشق والحماس.. وسأظل أشاكس وأكايد رفقة العمر الزملكاوية كما تعودت منذ صباي تحت سقف المحبة المتبادلة بدون تجريح شخصي أو شتائم".


وأضاف نبيل الحلفاوي، "لا أشارك فيما هو خارج عما نشأت عليه حتى وإن أصابني شخصيا.. الكراهية والمبالغة في العنف اللفظي تفوح منها رائحة مريبة".


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.


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