هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

كتب عمرو محمود ياسين، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعم فيه لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.





وقال عمرو محمود ياسين " شيكابالا .. كل الدعم والتقدير والاحترام لك ولاسرتك.. محدش بجيي يقولي اصله بيشتم في جمهور الاهلي .. انا اهلاوي بحب النادي بتاعي وبعشقه اكيد.. لكن ما يحدث لشيكابالا أمر لا يمكن ان يقبله اي انسان عنده ذرة ضمير او إنسانية".





وتسبب تعليق عمرو محمود ياسين في هجوم شرس عليه من جانب بعض المتعصبين الذين هاجموا شيكابالا بسبب تصرفه غير اللائق ضد جمهور الأهلي.



