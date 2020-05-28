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فن

هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

الخميس 28/مايو/2020 - 06:30 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
كتب عمرو محمود ياسين، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعم فيه لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال عمرو محمود ياسين "شيكابالا .. كل الدعم والتقدير والاحترام لك ولاسرتك.. محدش بجيي يقولي اصله بيشتم في جمهور الاهلي .. انا اهلاوي بحب النادي بتاعي  وبعشقه اكيد.. لكن ما يحدث لشيكابالا أمر  لا يمكن ان يقبله اي انسان عنده ذرة ضمير او إنسانية". 

وتسبب تعليق عمرو محمود ياسين في هجوم شرس عليه من جانب بعض المتعصبين الذين هاجموا شيكابالا بسبب تصرفه غير اللائق ضد جمهور الأهلي. 

ودفع هذا الهجوم عمرو محمود ياسين إلى الرد بقوة، قائلا "بعد قراءة بعض  التعليقات.. يا اخوانا الموضوع  مش  اهلي وزمالك .. الموضوع  ان في ناس مش عايزه تتقي ربنا .. الخوض في الاعراض و التنمر ع الناس  في شكلها  ولونها كارثه مجتمعيه .. اهلي و زمالك ايه اللي بتكلموني فيها!".
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