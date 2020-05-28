بملابس البحر.. صوفينار تتألق في العين السخنة

نشرت الراقصة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجدها في بورتو السخنة.

وحرصت صوفينار على التقاط الصور على شاطئ البحر مع مجموعة من الأصدقاء المقربين لها.

وأثارت صوفينار جدلا واسعا بصورها التي ظهرت فيها بملابس مثيرة تتلاءم مع أجواء البحر، وعلقت "هاي حبايبي ياحلوين".





وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.



