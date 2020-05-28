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سيارات

بسبب خسائر كورونا.. فرنسا تدعم صناعة السيارات بـ8 مليارات يورو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  أنه سيتم  تقديم أكثر من 8 مليارات يورو لتعزيز صناعة السيارات في فرنسا.

كما تعهدت شركات السيارات رينو والتي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل بمواصلة  الإنتاج داخل فرنسا .


جاء هذا القرار قبل إعلان رينو لخطة خفض النفقات بمقدار ملياري يورو وذلك لم تعلق رينو على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى إغلاق 4 مصنع في فرنسا.


ومن المعروف أن جائحة فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19 تراجعت فيها مبيعات السيارات بأكثر من 75 % سنويا في الاتحاد الأوروبي  خلال إبريل .

كما تم اعتماد أكثر من 250 ألف عامل في قطاع صناعة السيارات على الدعم الحكومي المؤقت للأجور في نفس الوقت وصل المخزون من السيارات الجديدة لدى الشركات إلى 400 ألف سيارة .

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وأضاف ماكرون أن رينو ستزيد إنتاجها من السيارات الكهربائية والهجين في فرنسا بقدار 4 أمثال في عام 2024 وذلك ليصل إلى 240 ألف سيارة كهربائية .

كما أكد ماكرون أن هذه خطة للدفاع عن الوظائف الصناعية لدينا والتي ستواجه أزمات جديدة .

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