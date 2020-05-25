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اقتصاد

رينو الفرنسية لصناعة السيارات مهددة بغلق مصانع وتسريح عاملين

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:42 م
رينو الفرنسية لصناعة
رينو الفرنسية لصناعة السيارات مهدةة بغلق مصانع وتسريح عاملين
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قسم الاقتصاد
قال "فابيان جاش" ممثل عن نقابة "سي جي تي" العمالية الفرنسية اليوم، أن شركة صناعة السيارات الفرنسية الأشهر "رينو" قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد العاملين بها وإغلاق مصانع تابعة لها يوم الخميس المقبل، حيث تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف.

وأضاف الممثل أن شركة السيارات الفرنسية "رينو" دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية يوم الخميس المقبل بشأن خططها لتوفير التكاليف.

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وأشار الممثل في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت "ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي من يمكن التوقع أنها ستشهد مزيدا من تسريح العاملين وحتى إغلاق مواقع، فيما أكد مصدر نقابي لشبكة "سي أن بي سي" ثان أنه من المقرر عقد اجتماع مع النقابات مساء الخميس.

وقال متحدث باسم رينو إن القوانين الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي العاملين مقدما، مضيفا أنه ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد الاجتماع وتوقيته، ومن المتوقع أن تعلن رينو، التي سجلت العام الماضي أول خسارة في عشر سنوات، عن تفاصيل خطة وفورات قاسية مدتها ثلاث سنوات في نهاية الأسبوع.

ويوم الجمعة، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي ينظر في قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.45 مليار دولار) لرينو لمساعدتها على عبور أزمة فيروس كورونا، من أن الشركة قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا.

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