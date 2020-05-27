بـ 160 ألف جنيه.. رينو تكشف عن سيارتها الجديدة في المغرب

قالت بعض التقارير الإعلامية إن مجموعة رينو الفرنسية تنوى الشروع في إنتاج سيارة " كونغو " الشهيرة داخل مصانعها .

وأكدت التقارير أن الشركة الفرنسية قررت تدشين خط إنتاج النسخة الجديدة من موديل " كونغو " بالمغرب من أجل تخفيض التكلفة .

وأضاف مصدر في رينو ان سعر السيارة الجديدة بالمغرب سيكون منخفض جدا بالمقارنه مع النسخ الماضية من نفس الموديل .

ومن المنتظر أن يكون ثمن هذه السيارة 10 ملايين سنتيم أي ما يقرب من 160 ألف جنيه مصر وهو سعر سيجذب قائدي السيارات .





يذكر أن شركة صناعة السيارات الفرنسية الأشهر "رينو" قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد العاملين بها وإغلاق مصانع تابعة لها يوم الخميس المقبل، حيث تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف.





وأضاف الممثل أن شركة السيارات الفرنسية "رينو" دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية بشأن خططها لتوفير التكاليف.





وأشار الممثل في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت "ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي من يمكن التوقع أنها ستشهد مزيدا من تسريح العاملين



