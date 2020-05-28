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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

الخميس 28/مايو/2020 - 10:31 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، الخميس 28-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 181.66  ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط. 

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. 


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.61  ريال سعودي) أي ما يعادل (55.27دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.31 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.66 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.36 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.71 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.10 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)  

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,457 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,719 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,453ريالا سعوديا) أي ما يعادل (386.88 دولار أمريكي  

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,607  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,267 دولار أمريكي)
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