أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، الخميس 28-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 181.66 ريال سعودي. ننشرخلال تعاملات اليوم، الخميس 28-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 181.66 ريال سعودي.





سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط. ويتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.





أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. وخلال السطور التالية، نستعرضلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.27دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.31 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.66 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.36 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.71 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.10 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,457 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,719 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,453ريالا سعوديا) أي ما يعادل (386.88 دولار أمريكي



