AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

الخميس 28/مايو/2020 - 05:20 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
Advertisements
آية الجارحي
 أسعار الذهب في مصر شهدت استقرارا نسبيا في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 -5-2020 بدون مصنعية بعد أن تراجع أمس بنحو 5 جنيهات، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 752 جنيها بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.


اقرأ أيضا 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 859 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 752 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 645 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب يسجل 6,016 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو26,728 ألف جنيه للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

بقيمة 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 27-5-2020

ترشيحاتنا

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

لـ حسم الجدل.. 5 طرق يجب اتباعها للتأكد من سلامة الكمامة القطنية

قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير