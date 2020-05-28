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الكاتب شريف أسعد يكشف عن طرق صناعة التريند وتوجيه الرأي العام.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 10:47 ص
الكاتب شريف أسعد
الكاتب شريف أسعد
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محمود محسن
 أكد الكاتب شريف أسعد أنه أصبح هناك طرق جديدة لصناعة التريند الذي كان في السابق يسمى باللجان الإلكترونية التي كانت تتم عن طريق مئات الحسابات الوهمية التي تنشر عدد من المعلومات والأخبار في وقت واحد. 

وأضاف أسعد خلال لقاء له لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية، أن البعض يلجأ إلى صناعة تريند والقيام بنقل عدد كبير من الأنباء وتوجيه الرأي العام ولكن قد يكون بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن نقص المعلومات والتفاصيل يؤدي إلى هذا الخطأ. 

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وتأبع الكاتب شريف سلامة أنه أصبح هناك استعجال من البعض في المشاركة في أي تريند أو هاشتاج على السوشيال ميديا دون إدراك حقيقة الأمر والمعلومات الحقيقية. 

وأشار شريف أسعد إلى انه من الخطأ المشاركة في أي معلومات أو أنباء تصدر عن طريق السوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك أشخاصا غير متخصصين يقومون الأن بنشر علاجات لفيروس كورونا دون وجود اي معلومات مؤكدة  أو عدم الرجوع للمصادر الموثوقة. 

وقال أسعد إنه الآن أصبح هناك ذكاء يستخدم لخلق تريند جديد، مؤكدا أن البعض يلجأ للمعلومات الخاطئة من أجل خلق تريند ومجلس الوزراء يقوم بمجهودات كبيرة من أجل نفي تلك الشائعات. 

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