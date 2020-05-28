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الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر تصل لـ 27%.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 12:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن جميع أجهزة الدولة منذ اليوم الأول لبداية خطة مواجهة كورونا كان توافر المستلزمات الطبية أولوية بالنسبة لها، مشددًا على ان جميع المستلزمات الطبية والمعدات الوقاية متوفرة بجميع المستشفيات، وجاري التنسيق مع أحد الشركات المتخصصة في النقل والتوزيع؛ لتوزيع الادوية على المستشفيات لمواجهة تأخر وصول المستلزمات بسبب النقل. 

وأضاف مصطفى غنيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 320 مستشفى لاستقبال المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وعلاج الحالات المتوسطة دخل الخدمة منها 76% خلال الأسبوع الماضي، والباقي يدخل خلال يومين.

وتابع أن حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا يتم نقلها لمستشفيات العزل، والتي يصل عددها لـ 20 مستشفى على مستوى الجمهورية، والذين يقدموا الخدمة لمرضى فيروس كورونا منذ بداية ظهور الجائحة وحتى الآن.

ولفت  إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر تصل لـ27% حتى الأمس، بينما نسبة الشفاء العالمية من 24-28%.

وأوضح ان زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا يمثل عبئًا على النظام الصحى، لأنه يؤدى إلى قلة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات الصحية الاخرى لباقى المرضى .
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