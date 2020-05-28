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برلمان

6 أيام عملا في الأسبوع بدلا من 5.. مقترح برلماني أمام الحكومة لمواجهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقديم مقترح للحكومة، لزيادة أيام العمل بالجهات الحكومية إلى 6 أيام بدلًا من 5 أيام، لتقليل التزاحم.


وطالب النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن يتم تقسيم العمل في الجهات الحكومية على مجموعتين، فبدلًا من أن يأتي الموظف الأسبوع كله، يأتي عددا محددا من الأيام، على أن يتم التبديل بين الموظفين في مجموعات، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يقلل من التكدس في الجهات الحكومية، وتقليل الاختلاط الذي يتسبب في تزايد فرص انتشار فيروس كورونا.


ورفض عضو مجلس النواب، المقترح المقدم من بعض النواب بتقسيم العمل إلى ورديتين في الجهات الحكومية، لمواجهة التكدس في فترة واحدة.




وأكد النائب حسن السيد، أن تقسيم العمل إلى ورديتين سوف يؤدي إلى مشكلة في تطبيق حظر التجول، ما يتسبب في مشكلة أكبر.


وأوضح النائب أن وجود ورديتين سوف يجبر الجكومة على إلغاء حظر التجول، وهذا يعد مشكلة، باعتباره من ضمن الإجراءات الاحترازية الأساسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 
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