تضحيات لا تُنسي.. علم موريشيوس يحكى قصة دماء سالت لنيل الاستقلال

هى عبارة عن جزيرة بركانية في المحيط الهندي، مر على أرضها كثيرون كلا ترك اسما لها، فكانت البداية مع بحارة عرب أطلقوا عليها دنيا العروبة، ثم جاء من بعدهم البرتغاليون ثم الهولنديون الذين زعموا ملكيتها فى 1598، وسموها باسمها الحالى تيمنا بالأمير موريس، بالتأكيد نتحدث عن موريشيوس الأفريقية فما قصتها.





موريشيوس هى أرض خلابة تخطف العين بمجرد رؤيتها، لذلك أصبحت من أهم المقاصد السياحية فى العالم، ولأن موريشيوس لا مثيل ظلت تحت الاحتلال البريطاني الذي طمع فى مقدرتها وثرواتها فقد كانت موريشيوس الدولة الأكثر إنتاج وتصدير السكر لأوروبا.





لم تستلم موريشيوس واستطاعت نيل استقلالها والعمل على وضع علم للبلاد ينم عن طبيعة الأرض الخلابة ففى 12 مارس عام 1968 عندما نالت موريشيوس استقلالها تم اعتماد علم جزر موريشيوس والذي يتكون من اربعة الوان هي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأخضر مرتبة أفقيا على التوالي.









لكل لون فى هذا العلم الموريشيوسي له معنى وقصة فالبداية عند الأحمر، والذي يرمز إلى الدماء التي سالت لنيل الاستقلال، أما الأزرق فهو لون يرمز إلى المحيط الهندي الذي يحيط بالجزيرة، والأصفر عبارة عن شعلة الاستقلال، ولأن موريشيوس دولة ذات طبيعة خضراء كان لابد من وجود اللون الأخضر فى العلم والذي يرمز إلى الغطاء النباتي في الجزيرة.



