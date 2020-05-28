AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

زوجي مسافر وبيطلب مني نمارس العلاقة الزوجية في التليفون.. وطلبت الطلاق

الخميس 28/مايو/2020 - 03:29 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
جودت عيد
مذكرة دعوي طلاق، شرع أحد المحامين في الانتهاء منها وتقديمها لمحكمة أسرة المنصورة في منتصف يونيو القادم مع عودة المحاكم للعمل .


المحامي الذي تحفظ على نشر اسمه واسم موكلته، شرح قصة مذكرة الطلاق التي كانت كالصاعقة بالنسبة لي ، وإنذار يجب أن ينتبه إليه المخطوبون والمتزوجون أيضا .

تسرد الزوجة مأساتها في سطور عديدة تقول " تعرفت علي زوجي في إحدي المصالح الحكومية ،حيث كان ينهي إجراءات سفره، وكنت أنا أنهي إجراءات خاصة بمعاش والدي، تبادلنا النظرات، حتى فوجئت باتصال من قريب لي، يخبرني أن شخصا يريد أن يتعرف عليا تمهيدا للخطوبة والزواج ".


لم  أتردد وكنت أعرف أن هو الشخص الذي شاهدته في المصلحة الحكومية ،حيث كان يتحدث مع قريبي الذي يعمل في المصلحة وقت أن كنت أنا هناك، بالفعل تم التعارف ،ثم الخطوبة ".

وتضيف "الحمد لله عشنا أفضل 6 أشهر من الخطوبة ،وفجأة ،طلب مني خطيبي الزواج ، لأنه سيسافر خلال شهرين إلى إحدى الدول الأجنبية ،في رحلة عمل تستغرق عاما، وافقت على كتابة عقد الزواج، على أن يتأجل الزفاف والدخلة بعد العودة من السفر مباشرة ".

وتشير الزوجة، إلى أنه بعد سفر زوجي إلى إحدي الدول الأجنبية، حدث تغييرا جزريا خلال حديثنا مع بعض عبر الهاتف ..فبعد الكلام في الحب، أصبح يتحدث في موضوعات خاصة بالأزواج ،لا يصح أن يتحدث فيها اثنان مازال لم يجمعهما منزل واحد، حتى لو كانا متزوجين ورقيا فقط .

وتقول الزوجة "حقيقة بدأت أجاريه، خاصة وأنه في غربة، وأننا حتى الآن لم نعلن الزفاف، لكن الأمر تطور وبدأ زوجي يتوسل لي،  لارتكاب محرمات عبر الفيديو، وبعد محاولات منه، خضعت من أجل إشباع رغبته ، وبدأنا يوميا نمارس الجنس عبر التليفون، لدرجة أنه أصبح مدمنا لهذا الفعل الشنيع، وأنا بدأت أرفض طلباته المتزايدة والمحرمة، وطلبت منه التوقف عن طلب هذه الأشياء لكنه كان يتوسل إلي بكل شيء.

وتضيف الزوجة أخبرته أن هذا حرام ، وأنني لن أفعله مرة أخرى، وأغلقت هاتفي أسبوعا ولم أجب عليه، حتى فوجئت برسالة منه يهددني فيها أنني اذا لم أرتكب معه هذه المحرمات، سيفعلها مع فتيات أخريات لأنه أدمنها .

قررت إقامة دعوى طلاق، حيث إنني لا أستطيع العيش مع هذا الزوج الذي يدفعني للكبائر .


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاذ ومريض جنسي و سادي.. حكايات زوجات فى محاكم الأسرة

جوزى طمعان فى مرتبى.. حكاية موظفة تطلب الطلاق فى محكمة الأسرة

طلاق ليلة الدخلة.. حكاية زوج طلب من مراته مشاهدة أفلام إباحية

جوزى بيحبنى ويغير عليا بس عايزة أتطلق وهكشف سره أمام المحكمة

مابيصرفوش علينا بعد كورونا .. أغرب دعاوى الزوجات للطلاق في محاكم الأسرة

رغم ضعفه.. زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعمل محادثات جنسية مع فتيات النت

ترشيحاتنا

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

توقف الدوري لم يمنعه.. مرتضى منصور يواصل إثارة القضايا الشائكة

أول تعليق من المصري عمر مرموش بعد المشاركة في الدورى الألماني

AdvertisementS

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

أول صور مسربة لسيارة هيونداي سانتا كروز 2021.. وسعرها بالجنيه 4

فوبيا البالطو الأبيض.. استشاري نفسي يكشف أسباب هروب مصابي كورونا من المستشفيات