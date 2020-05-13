التحليل النفسي للعلاقات الأسرية.. هل الطلاق يعتبر حلاً فعالاً للخلافات؟.. صمت النساء على ارتباط أزواجهن بامرأة أخرى يعد ضعفاً أم قوة؟.. ومخاوف تراودهن بشأن الزواج عليهن

تابع درويش، أنه يمكن القول ان كثيرا من الحالات الزوجية يكون قرار إنهاء العلاقة

رغم قسوته، إلا أنه يكون خيارا مناسبا، وذلك على الرغم من تأثيره السلبي على الأطفال، ولكن قد يكون أحد الحلول لإنهاء عدم التوافق بين الزوجين.