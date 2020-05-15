جوزى طمعان فى مرتبى.. حكاية موظفة تطلب الطلاق فى محكمة الأسرة

مذكرة طلاق تحمل فى مضمونها أحداث غريبة ، تلقتها محكمة الاسرة بمدينة نصر من محام وكيلا عن موظفة بوزارة الشئون الاجتماعية" .
المذكرة التى اطلعنا عليها برفقة المحامى " تحكى قصة زوجة مع زوجها الذي يطمع فى مرتبها ، ويفضل أشقاءه على بناته ، لذلك قررت الطلاق منه " .
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تقول م.ن 40 عاما موظفة بوزارة الشئون الاجتماعية، تعيش فى مدينة نصر، أنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها ، الذى طمع فى كل أموالها ،وخيرها ما بين تأمين مستقبله بوديعة فى البنك ، أو شراء منزل أهله وكتابته باسمه، أو حرماني من بنانى ، وطودي خارج المنزل " .
وتضيف " أيوه جوزى قاللى كده عايزنى أمن له مستقبله احطله 100 ألف جنيه فى البنك فى وديعه وأشترى بيت أهله ويبقي بتاعه ملكه طبعا".
وتقول " حكايتى تبدأ من 6 سنوات بعد زواجى من شاب مستواه المادى ضعيف ، و تعليمه متوسط ، ويعمل فى إحدى الشركات، فى حين اننى حاصلة على ليسانس وأعمل فى وزارة الشئون الاجتماعية واحصل على مرتب كبير " .
وتضيف " عشت معه على الحلوة والمرة من اول يوم ، كانت فلوسى هى فلوسه ، وكنت أعتقد ان كل هذه الأموال ستكون لبناتى فى الآخر لكن حدث أمر فجأة، غير كل تفكيرى " .
وتشير " كان زوجى يمسك بيده ألف جنيه، فأخبرته أننى بحاجه الى خاتم ذهب ، وفجأة وجدته ينتفض ، ويقول " اجيب لوالدتى واخواتى، انت اجبلك ليه ؟ كنتى عملتيلى ايه ؟ .
وتضيف " حقيقة الرد ، كان صادم بالنسبة لى ،ومنذ هذا الوقت بدأت افكر فى نفسى وبناتى ، حتى جاء موعد دخول ابنتى الكبرى المدرسة ، وكنت اتمني التقديم لها في مدارس لغات خاصة ، وعندما طلبت من زوجي ذلك ، وافق ولكن اشترط ، ان اؤمن مستقبله ،وعندما سألته كيف ؟، قال ، :100 الف جنيه تضعيهم باسمى فى البنك " .
وتشير الزوجة " رفضت ، والحمد الله بمساعدة والدتى اشتريت قطعة أرض لبناتى ، لكن زوجى وقف أمامى واصر على كتابة قطعة الارض باسمه ،وهددنى بالطرد من المنزل اذا رفضت ، وبالفعل قام بطردى من المنزل ، وعندما جاء لإعادتى الى منزله ، فوجئت بتفسير غريب لاصراره على كتابة قطعة الارض باسمه ، قال " انتى عارفه انا ايه اللى مزعلنى فى موضوع الارض ده ان اخواتك يورثوا واخواتى مش حايورثوا ، هما اخواتك احلى من اخواتى .
واضافت الزوجة " فوجئت به يشترط عليا " انا ممكن اخليكى تكتبي الارض باسمك بس بشرط تخلصيلى بيت اهلى ده ويبقي باسمى ياكده ياتخدى عيالك ومش عايزك ولا انتى ولا عيالك ".
وتضيف الزوجة " قررت بعدها اقامة دعوى طلاق امام محكمة اسرة مدينة نصر للضرر من زوجى، وان شاء الله احصل على حكم بالطلاق .