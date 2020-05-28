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فن

أخبار الفن| فنان سعودي يتضرر من العزل المنزلي.. ورسالة خاصة من نانسي عجرم لجمهورها

الخميس 28/مايو/2020 - 03:31 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

كشف الفنان السعودي راشد الماجد أن العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد أدى إلى زيادة وزنه بمعدل 4 كجم بسبب قلة
الحركة.

قال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية انجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية بيونسيه أثناء تجولها بالسيارة مع صديقتها في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها بعد إحيائها أول حفل أونلاين لها أول أمس الثلاثاء.


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