بعد 4 سنوات من الانفصال.. كيف أصبحت علاقة براد بيت وانجلينا جولي؟

قال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية انجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.





وأكد المصدر ان علاقة براد بيت وانجلينا جولي على ما يرام من اجل الحفاظ على صحة ابنائهما الستة النفسية والابتعاد عن أي مشاحنات او خلافات تؤثر على استقرار حياة ابنائهما.





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وقالت النجمة العالمية إن أبناءها الستة الشرعيين وبالتبني هم من ساعدوها لتجاوز أحزانها وأيام صعبها واستمدت قوتها منهم رغم أنهم كانوا أيضًا يشعرون بالحزن، لافتة إلى أنها ابتعدت عن التمثيل وظلت في منزلها لأنهم كانوا بحاجة إليها.





وكانت انجلينا جولي وبراد بيت انفصلا بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامان زواج، في سبتمبر 2016.



