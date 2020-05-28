بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية بيونسيه أثناء تجولها بالسيارة مع صديقتها في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.





وظهرت بيونسيه وهي تغطي شعرها بـ " كابيشو" وأيضا وجهها بالكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا المستجد.









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وكانت بيونسيه أعلنت عن تبرعها بـ 6 ملايين دولار لصندوق دعم متضرري كورونا الذي أطلقه مؤسس تويتر جاك دورسي.





كما تبرع زوجها مغني الراب جاي زي، بماسكات طيبة للسجون في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية السجناء والعاملين في السجون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وبلغ عدد الماسكات الطبية التي تبرع بها جاي زي من خلال مؤسسته الخيرية لـ 100 ألف ماسك.