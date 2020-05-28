حقيقة وفاة 64 حالة بـ كورونا في الحجر الصحي بكفر الدوار

نفى مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار عبر صفحته على الفيس بوك ما تردد من شائعات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول وفاة 64 مصابا بفيروس كورونا بداخل الحجر، مطالبة بتوخى الحذر والحيطة فى نشر أى معلومات لعدم إثارة الرأى العام.





وكان مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار أعلن عن 6 حالات وفاة، بينهم 3 حالات من محافظة البحيرة، وحالتان من الإسكندرية، وحالة واحدة من كفر الشيخ.





وشهد الحجرالصحى بكفر الدوار خروج 9 حالات من محافظات "البحيرة، والقاهرة، والشرقية، والغربية"كما خرجت 5 حالات من " نزل الشباب" مركز التعليم المدنى بدمنهور المخصصة لعزل حالات كورونا البسيطة، بينهم طفل عمره 5 سنوات بعد أن أكدت تحاليل آخر مسحات سلبية حالة جميع المصابين وشفاءهم تماما من الفيروس. وغادرت الحالات الحجر الصحى لاستكمال فترة العزل بمنازلهم لمدة أسبوعين.



وسجلت محافظة البحيرة 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعهم من المخالطين بعد أن اكدت نتائج عينات التحالي

.الخاصة بهم إيجابية حالاتهم وتم تحويلهم لمستشفى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان أن الإصابات من 10 مراكز بنطاق المحافظة بينها 34 حالة بمركز ومدينة دمنهور

بينهم طبيبة وموظف أمن ببنك وثلاثة أطفال، و7 حالات بمركز أبو حمص، و4 حالات بمركز ادكو، و3 حالات بمركز الدلنجات و3 حالات بمركز شبراخيت، وحالتان بمركز المحمودية، ومهندس زراعي بمركز كوم حمادة، وطبيب جراحة بمستشفي كفر الدوار العام، وسائق بمركز بدر، وربة منزل بقرية بويط بمركز الرحمانية وحالة مقيمة قرية منية سلامة بمركز الرحمانية.

وأكد المصدر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم ,

وتم تحويلهم للحجر الصحي, لتلقي العلاج مشيرًا إلى تكثيف ,حملات الرش والتطهير، وتعقيم أماكن إقامة المصابين, والمخالطين لهم.