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منوعات

علماء يكتشفون كيف يتعلم البشر

الخميس 28/مايو/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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احمد شريف

يعتقد العلماء الآن أنهم يعرفون كيف يتعلم البشر ويخزنون هذه المعلومات  في بنك ذاكرتهم.


 وفقًا لفريق من الباحثين من جامعة برمنجهام ، يرجع ذلك إلى شكل معين من موجات الدماغ ، والمعروفة باسم موجة ثيتا.


وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية،  يتم إنتاج هذه الموجات  من قبل "الحصين " وهو جزء من المخ الذي يشارك في تنظيم الدافع والعاطفة والذاكرة  ويعلم القلب أن ينبض  ثلاث مرات في الثانية.


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 ووجد العلماء أن تذبذب موجات الدماغ ذات التردد المنخفض يرتبط ارتباطًا مباشرًا عندما يتذكر الناس شيئًا ما .


شملت دراسة جديدة مرضى الصرع الذين تم زرع أقطاب كهربائية في دماغهم كجزء من العلاج المستمر.


 طلب منهم علماء من جامعة برمنجهام المشاركة في بعض التجارب وجمع البيانات عبر الأقطاب الكهربائية.


 عرض على المرضى سلسلة من الصور والكلمات ، كلها غير مرتبطة،  قيل للمشاركين قول  كلمة واحدة مرتبطة بصورة معينة.


 طلب منهم معرفة هذه الروابط ، وبعد ذلك طلب منهم استرجاعها.


 ما رآه الباحثون هو أن موجات ثيتا تم إنتاجها أثناء مرحلة التعلم الأولية فقط عندما أعطى الشخص الإجابة الصحيحة عند الاختبار.


 وأفاد العلماء  أن موجات ثيتا يتم إنتاجها فقط عندما يتعلم الشخص بكفاءة ، وحقيقة أن موجات ثيتا تم العثور عليها فقط في حالات التعلم الناجح تشير إلى أنها ضرورية لتكوين الذكريات.


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