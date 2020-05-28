رسميا .. إلغاء الدوري اللبناني لكرة القدم

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة السيد هاشم حيدر الغاء الموسم الحالي 2019-2020 كأن لم يكن، علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.









وحسب بيان الاتحاد اللبناني فإنه لم يتم تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من البطولة والامر مازال في يد الحكومة اللبنانية لتحديد موعد عودة النشاط الكروي في البلاد .









ويدرس الاتحاد اللبناني تحديد الموعد الجديد وآلية اقامة الدورى ووضع تصور شامل عن طريق الاجتماعات خلال الفترة الماضية قبل عرضها علي الحكومة في الوقت المناسب .









جدير بالذكر ان الحكومة اللبنانية مازالت تفرض الحظر علي المنشآت الرياضية واماكن التجمعات بكافة اشكالها خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد .