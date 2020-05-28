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فن

شريف منير مداعبًا محمود حجازى: لو جبت مجموع حلو هجوزك أسما بنتى

الخميس 28/مايو/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
داعب النجم شريف منير زوج ابنته النجم محمود حجازى بعدما نشر الأخير صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث علق له النجم شريف منير قائلًا: "يا حبيبي خُش ذاكر .. إمتحان الإعدادية على الأبواب ..عارف .. لو جبت مجموع حلو .. هجوزك أسما بنتي" .

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ويشارك محمود حجازى فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎



"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على. 



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