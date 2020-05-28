محافظ المنوفية: متابعات يومية للوقوف على تطورات كورونا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات والموقف الحالي لفيروس كورونا ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة.





شدد محافظ المنوفية على ضرورة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المركزية كإجراء احترازي وضمان سرعة التعامل الفوري مع الحالات وإعداد بيان بنسب الإشغال الخاصة بالمرضى والعناية المركزة بمستشفيات الحميات والصدر والعام والمركزى.





وأصدر توجيهًا للمستشفيات العامة والمركزية التى حددتها وزارة الصحة بوضع خطة وقائية وارشادية وتحديد المسارات وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الإختلاط والحد من إنتشار الفيرس.





واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس.





وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزراة الصحة بسرعة مخاطبة وزارة الصحة لتوفير جهاز أشعة مقطعية بحميات شبين الكوم نظراَ لشدة الإحتياج إليه وضمان تقديم الخدمة بشكل جيد لمصابى كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.