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تعليم

مستقبل العالم بعد كورونا.. مؤتمر دولي بجامعة طنطا يناقش اليوم دور البحث العلمي فى مواجهة الفيروس

الخميس 28/مايو/2020 - 05:54 م
مؤتمر دولي بجامعة
مؤتمر دولي بجامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، استمرار فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول " البحث العلمي في مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"" لليوم الثاني والأخير مساء اليوم (الخميس)، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونخبة من كبار العلماء من مختلف الدول العربية والأجنبية.


وأضاف أن أعمال المؤتمر في يومه الثاني تتناول: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، ومستقبل العالم بعد هذه الجائحة، ودور الإعلام في تشكيل الوعي للمجتمعي، بالإضافة إلى دور المنظمات والمجتمع المدني في مواجهة الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الافتراضي الدولي تبدأ في الساعة الخامسة من مساء اليوم، وتناقش على مدى 4 جلسات العديد من القضايا المهمة والدراسات والأبحاث المستقبلية لمواجهة آثار فيروس كورونا، ودور مؤسسات الدولة والمجتمع في التصدي لمخاطره.

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وأضاف د. عكاشة أن الجلسة الأولى بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها"، ويديرها الدكتور منير السعيداني، وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور ساري حنفي، حول "التحول المجتمعي في وقت الكورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".

وأشار إلى أن الجلسة الثانية ستكون بعنوان "دور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة في تخطي الأزمة"، ويديرها الدكتور أسامة بدر، وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: د. أحمد المصري، حول "آثار كورونا على أسواق المال"، ود. نزار الرايسي، حول "آثار أزمة وباء كورونا على سلوكيات أصحاب المصلحة في قطاع الحج والعمرة"

 بالإضافة إلى بحث الدكتورة رنا هاني منصور، حول "كورونا الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، وبحث د. محمد الضيف، حول "الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على صناعة الحج والعمرة في مكة المكرمة"، وبحث د. خالد إبراهيم سيد أحمد، حول "فيروس كورونا.. من الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد المصري"، وكذلك بحث البروفيسور برويس، حول "أنشطة الجمعية الأوربية للأشعة في مكافحة كوفيد 19".

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث، أن الجلسة الثالثة للمؤتمر في يومه الثاني بعنوان "ما هو دور سياسات الإعلام في تشكيل وعي المجتمع"، وتديرها الدكتورة رانيا الكيلاني، وتتناول أبحاث كل من: الدكتور جوهر جاموسي، حول "الإنسان ما بعد الرقميات وجائحة كورونا"، والدكتور هاني سليمان، حول "تداعيات أزمة كورونا على البحث في العلوم السياسية".

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا الكيلاني مقررة المؤتمر أن الجلسة الأخيرة للمؤتمر ستكون بعنوان "مستقبل العالم بعد كورونا ونظرة إيجابية مستقبلية"، وتتناول بحث الدكتورة مي عيسى، حول "تحويل الأزمة إلى فرصة: رعاية الصحة العقلية الرقمية"، وبحث د. أحمد المسلماني، حول "مستقبل العالم بعد كورنا".. أما "النظرة الإيجابية المستقبلية" فيعرض لها كل من: الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكاترة: كمال عكاشة، وعماد عتمان، والرفاعي مبارك، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا.
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