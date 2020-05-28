AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بمشاركة جامعة طنطا.. مؤتمر دولي افتراضي حول جائحة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:34 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" شملت كلمتين مهمتين، إحداهما للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والتي تناول فيها المستجدات عن الكورونا في مصر، وأوصى فيها بعمل "كول سنتر" في جامعة طنطا، وإنشاء مستشفى للعزل.


وقال الدكتور كمال عكاشة إنه سيكون لجامعة طنطا السبق في هذا الشأن.


 وأضاف أن الكلمة الثانية كانت للدكتور أحمد شكر (جامعة كندا)، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من كوفيد 19 في مصر وكندا والعالم.


وأوضح الدكتور كمال عكاشة أن الجلسة الثانية بالمؤتمر استهلت بمحاضرة للبروفيسور مايكل (من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية) وتحدث فيها عن الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهو تكنيك جديد جدا، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع جامعة كنتاكي لإجراء بروتوكول تعاون معها في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة علماء الجامعات من 15 دولة أجنبية وعربية: جامعة طنطا تنظم أول مؤتمر افتراضي للاستفادة من البحث العلمي في مواجهة كورونا

جامعة طنطا تدشن مؤتمر " البحث العلمي في مواجهة فيروس كوفيد-19 ومستقبل العالم بعده"

علماء حول العالم يناقشون أحدث الأبحاث العلمية لمواجهة كورونا بجامعة طنطا.. الأربعاء المقبل

غدا بجامعة طنطا.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول البحث العلمي بعد كورونا

نائب رئيس جامعة طنطا: إقبال دولي كبير على الجلسة التحضيرية للمؤتمر الافتراضي للجامعة

بمشاركة 200 عالم.. بث مباشر لافتتاح المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول أزمة كورونا بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. المعامل المركزية: إجراء 4000 تحليل كورونا يوميا.. روسيا تعلن علاجا لفيروس كورونا الشهر المقبل.. ورد فعل غريب من يسرا بعد علمها بإصابتها بمرض خطير

قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

دعاء الصباح للحبيب.. يجلب له الرزق ويبعد عنه كل شر يؤذيه

هل يجوز جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات؟ .. أمين الفتوى يجيب

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالفت جميع التوقعات.. معمرة 103 أعوام تتغلب على فيروس كورونا

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021