نائب القناطر الخيرية يقترح تحويل 528 فدان حدائق إلى مستشفيات عزل

اقترح النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب القناطر الخيرية بتحويل منطقة الحدائق بالقناطر ومساحتها 528 فدانا إلى مستشفيات عزل للمصابين بفيروس كورونا، لافتا أن قرار فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة مهم لمواجهة الأزمة.





وأضاف عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن محافظة القليوبية تعاني من زيادة نسبة الإصابة وبالتالى لا بد من وجود بدائل لحل الأزمة ومنها أن يتم استقبال الحالات الحرجة وخروج الحالات المتوسطة للعلاج المنزلي لتوفير أماكن بالمستشفيات.





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كما طالب بضرورة توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، لافتا أن الرئيس خصص مبلغ 100 مليار لإدارة تلك الأزمة ولا بد من حلول سريعة.





وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس " كورونا " المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين.





وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 1/3/2020، وينتهى فى 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.