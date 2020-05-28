اعتماد 5 مستشفيات عزل بشمال سيناء

قال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، إن الوزارة اعتمدت 5 مستشفيات بمراكز المحافظة لتكون أماكن ومراكز عزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وهى مستشفيات العريش العام وبئر العبد المركزي ومستشفي الشيخ زويد' ورفح ونخل المركزية .





وطالب شوكه المواطنين المخالطين الوافدين من خارج المحافظة خاصة العائدين من محافظاتهم بعد قضاء إجازة عيد الفطر بالالتزام بالعزل المنزلى لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.





وسجلت محافظة شمال سيناء ، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" والتي تم حجزها بمستشفي العريش العام.





وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن اجمالى الحالات المشتبهة ٣٢ حالة، وجاءت نتائج التحاليل السلبية ٢٧ حالة.





بينما جاءت نتائج التحاليل الإيجابية 5 حالات تم شفاء منهم وتم حجز 2 آخرين بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية وحجز حالة أخري بمستشفي العريش العام.









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