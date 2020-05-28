بالأغانى واللعب.. ممرضات مستشفى ناصر يدعمون الطفل سيد أصغر مصاب بكورونا ..صور

واصلت الأطقم الطبية وهيئة التمريض فى مستشفيات العزل الصحى لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة القليوبية اداء رسالتهم فى خدمة المرضى وادخال البهجة والفرحة على الاطفال الصغار الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.









ورغم كل الظروف الصعبة حرص التمريض على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء علي وجوههم وتنظيم الاحتفالات بأجواء خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة عليهم.





الممرضات بمستشفيات العزل يعملون ليل نهار لا يعرفون طعم الراحة يؤدون دورهم بكل ثبات وإيمان ، مؤكدين للجميع ان ما يقومون به هو رسالة وواجب وطنى بحيث لا يقتصر دورهم على الجانب الصحي فقط وهو ما تحرص عليه إحدى ممرضات مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة فدائما ما تداعب صغيرا يتلقى العلاج داخل الحجز الطبي بعدما أصيب بالوباء.









الطفل يدعى سيد محمد يبلغ من العمر عاما تقريبا مصاب بفيروس كورونا جرى حجزه داخل المستشفى لحين اجتيازه الأزمة وخروجه سالما وحرصت الممرضات على الغناء واللعب معه للتخفيف عنه من الوحدة والاصابة.









واعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية تخصيص 5 أماكن بالمحافظة لإجراء الأشعة المقطعية على الصدر في حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل شكاوى المواطنين من امتناع عدد كبير من مراكز الأشعة الخاصة عن إجراء هذه الأشعة.





وأشارت المديرية إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفيات التأمين الصحي ببنها وشبرا الخيمة وبنها العام وشبين القناطر، بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي.





وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد تلقت شكاوى بشأن امتناع عدد من المراكز الخاصة للأشعة من إجراء الأشعة المقطعية على الصدر للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.





كما أعلنت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية أرقام الأطباء مسؤولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للاستفسار عن حالات الاشتباه بكورونا.





وجاء الأرقام كالتالي: الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700 والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057 والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112 والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456 والدكتور محمد سعيد مسئول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275 .









وأكدت المديرية أنه تم تخصيص 11 مستشفى بالمحافظة ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التي خصصتها الوزارة.