كمامة وسجادة مع المصلى.. هل يتم عودة فتح المساجد فى مصر 15 يونيو المقبل؟.. النواب تجيب

التعايش مع فيروس كورونا مصطلح أصبح يتردد بشكل يومى على أذاننا فى ظل الجائحة التى أصابت العالم أجمع، حيث لجأت عدد كبير من دول للعالم لإعلان مرحلة التعايش مع فيروس مع كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمى، ولم تكن مصر بمعزل عن كثير من دول العالم حيث أعلنت بدء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها فى منتصف يونيو المقبل وكان من بين ذلك عودة فتح المساجد والكنائس فى مصر مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا التقرير رأى النواب فى إمكانية عودة فتح المساجد مرة اخرى والشروط اللازمة لإعادة فتحها.





كل دولة لها خصوصياتها وحساباتها الخاصة من حيث الظروف التى تقتضى للموافقة أو عدم الموافقة على عودة فتح المساجد مرة اخرى فى ظل جائحة كورونا بهذه الكلمات كانت بداية حديث النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان.





فى وعى الشعب المصرى وانه لن يأتى من وراء فتح المساجد وعودة المصلين لبيوت الله أى مشاكل. وعبر الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تمنياته أن يتم عودة فتح المساجد قريبا فى مصر ، لأننا نثق تماما فى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة ووزارة الأوقاف لعودة فتح المساجد لمواجهة فيروس كورونا ، مراهنا على ثقته









سيتم فتح المساجد ودور العبادة فى مصر بما فيها الكنائس خلال منتصف شهر يونيو المقبل، مع الوضع فى الاعتبار اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وهذا ما ذكره النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، متوقعا ان تتخذ الحكومة ووزارة الأوقاف نفس الإجراءات التى اتخذتها بعض البلدان العربية لإعادة فتح المساجد ودور العبادة فيها التى تتمثل فى ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وأن يكون مع المصلى كمامة وسجادة وألا يستعمل مرافق المسجد وأن يأتى المصلى من منزله متوضئا، خاصة وأن المرافق أحد الأشياء التى من الممكن ان تنقل العدوى بفيروس كورونا.





وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن لجنة الأزمات فى مجلس الوزراء من المقرر أن تجتمع مطلع الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بشأن عودة فتح المساجد والكنائس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكان للجنة الصحة بالبرلمان رأيها فى هذا الموضوع، حيث ذكر أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان النائب سامى المشد أنه من المتوقع عودة فتح المساجد فى مصر 15 يونيو المقبل، وذلك فى ضوء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر خلال شهر يونيو.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه من المقرر أن تضع الحكومة ووزارة الأوقاف شروط لعودة فتح المساجد يوم 15 يونيو تتمثل فى ضرورة وجود مسافات امنة بين المصلين فى المسجد وان يتأتى المصلى ومعه سجادته.





وكانت السعودية، أعلنت الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.





فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.





كما أعلنت المملكة عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.





وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.