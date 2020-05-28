إليسا تتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ قهوة الماضى .. فيديو

وحصدت أغنية "قهوة الماضي" ل إليسا مليون وخمسمائة ألف مشاهدة كما أنها تصدرت ترند يوتيوب بعد طرحها بساعات قليلة.

الأغنية من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي أغنية ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.