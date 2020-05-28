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فن

إليسا تتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ قهوة الماضى .. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "قهوة الماضي" للنجمة اللبنانية اليسا  نجاحا كبيرا بعد طرحها ب 3أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. 

وحصدت أغنية "قهوة الماضي" ل إليسا مليون وخمسمائة ألف مشاهدة كما أنها تصدرت ترند يوتيوب بعد طرحها بساعات قليلة.


الأغنية من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي أغنية ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية.

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك 
ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك
بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل
إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك 
حبيبي
بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا
في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى
قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا
يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك


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