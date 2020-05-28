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برلمان

بعد زيادة الإصابات بكورونا إلى 1127 حالة.. صحة البرلمان: ستكون هناك متغيرات وتشديد من جانب الحكومة

الخميس 28/مايو/2020 - 11:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن الدولة لا تبخل بأى جهود لمواجهة فيروس كورونا فى ظل تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا الـ1000 إصابة اليوم، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من خلال التزاحم فى المواصلات والتواجد فى التجمعات الكبيرة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة ستواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1000 إصابة.

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وفيما يتعلق بتأثير زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1000 إصابة على تراجع خطة التعايش مع فيروس كورونا أوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه ستكون هناك متغيرات بشأن ذلك وسيكون هناك تشديد من جانب الحكومة فى إرتداء الكمامات وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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