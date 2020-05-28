بديل للكمامة.. مميزات face shield للحد من كورونا

قال الدكتور الامريكي إيلي بيرينسيفيتش: "ارتدي درع للوجه في كل مرة تدخل فيها متجر أو مبنى آخر.. أحيانًا أرتدي أيضًا قناعًا من القماش إذا اقتضت ذلك سياسة المتجر".

بيرنسيفيتش هو طبيب الأمراض المعدية في جامعة ولاية ايوا ونظام الرعاية الصحية، وأكد أن دروع الوجه البلاستيكية البسيطة والواضحة يمكن أن تساعد في الحد من انتقال العدوى عند إضافتها إلى تدابير الصحة العامة مع التباعد الاجتماعي ، ونظافة اليدين.









ويمكن استخدام face shield في بعض المتطلبات مثل تغطية الوجه البسيطة نزاعات في متاجر البقالة والمطاعم.





لطالما كانت الدروع الواقية من المعدات المطلوبة للعديد من الإجراءات في المستشفيات.. يرتديها الأطباء والممرضات عند علاج مرضى COVID-19 وأثناء العمليات الجراحية.





ويمكن لمستخدم قناع الوجه البلاستيكي إعادة ضبطه وتنظيفه، لذا يمكن إعادة استخدامه إلى أجل غير مسمى حتى تتكسر بعض مكوناته أو تتشقق".





كل ما يتطلب تعقيمه بالكحول أو شطفه بالماء الساخن والصابون، ليكون خاليا من الملوثات.





من ناحية أخرى ، يجب التخلص من الأقنعة الجراحية و N95s بعد كل استخدام ، على الرغم من أن بعض الدراسات أظهرت أنه يمكن إعادة استخدام الأقنعة مرتين أو ثلاث مرات بعد تعقيمها قبل أن تفقد سلامتها.





كما أن دروع الوجه يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية المفضلة للجميع لنفس السبب الذي يستخدمه أخصائيو الرعاية الصحية فهي: تحمي الوجه بالكامل، بما في ذلك العيون، ويمنع الناس من لمس وجوههم أو تعريض أنفسهم عن غير قصد للفيروس التاجي.





بيرنسيفيتش إن ارتداء أقنعة الوجه قد يكون أسهل من ارتداء الأقنعة ، ومقارنتها بارتداء النظارات أو القبعة. تلتف حول جزء صغير من جبين الشخص بدلًا من تغطية أكثر من نصف وجهه بمواد يمكن أن تخلق الرغبة في الحكة. وقال



