جدوى إرتداء أقنعة الوجه.. أفضل قناع يحميك من فيروس كورونا





وفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى أقنعة N95 هى قناع يساعد على إغلاق المنطقة المحيطة بالفم والأنف وتتكون من مرشحات فعالة للغاية وسميكة تحمي مرتديها، لكنها فى المقابل تسبب صعوبات في التنفس وقد تمنع مرتديها من

مع زيادة الفزع بين الناس نتيجة ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا يتساءل الكثير، هل يمكن أن تحمى أقنعة N95 من الإصابة بالفيروس وفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى أقنعة N95 هى قناع يساعد على إغلاق المنطقة المحيطة بالفم والأنف وتتكون من مرشحات فعالة للغاية وسميكة تحمي مرتديها، لكنها فى المقابل تسبب صعوبات في التنفس وقد تمنع مرتديها من فيروس كورونا ، إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح.

فائدة قناع N95 تتمثل في تصميمه بطريقة تمنع مرتديه من استنشاق الغبار أو الغازات أو الدخان، ويمنع N95 من العوامل المعدية المنقولة عن طريق الجو بنسبة 95٪ بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا مثل الحالات الأخيرة لفيروس كورون ا أو H1N1.





دور الكمامات فى محاربة الفيروس







وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض يحمي القناع مرتديه من الجزيئات المعدية الصغيرة أو الغازات أو الأبخرة وفقًا لنوع المرشح المثبت فيه.

وحول مدى فعالية الكمامات، يقول أستاذ الميكروبات والأحياء الدقيقة بالجامعة الأردنية، محمد المدادحة، إن الكمامات قد تحد من خطر انتقال العدوى ولكن على نطاق ضيق جدا بل ينبغي اتباع إجراءات وقائية أخرى أهمها المواظبة على غسل اليدين.



كيف ترتدى قناع N95؟







-نظف اليدين بغسل اليدين أو بالصابون.



-غطي الفم والأنف بالقناع مع التأكد من أن حواف القناع تلائم المنطقة



- لا تلمس القناع أثناء الاستخدام.

-تأكد من غسل اليدين فورًا باستخدام الصابون.

-بمجرد أن تشعر أن القناع يسبب مشاكل في التنفس، اترك المنطقة المصابة ، وافتحها ، وخذ نفسًا عميقًا وقم بتطبيقه مرة أخرى، لمعرفة إذا كان القناع قابلًا لإعادة الاستخدام، أو يتطلب استبداله بآخر جديد.