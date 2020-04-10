AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على مواصفات أقنعة الوجه الفعالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:14 م
أقنعة الوجه للوقاية
أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا
Advertisements
آية التيجي

أكدت منظمة الصحة العالمية WHO في بيان لها قامت بإصداره مؤخرا، أنه لا تمنع أقنعة الوجه الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهو على عكس ما أفادت به الدراسات التي أوضحت ان الكمامات الطبية يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي على الأشخاص ارتداء خارج المنزل، وذلك لأنه لا يوجد حتى الآن دليل على أنها تمنع العدوى، حيث إن الأقنعة مفيدة فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين كانت نتائجهم إيجابية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اقرأ أيضا:

بهذه الطريقة ينتقل فيروس كورونا عبر البراز.. نتائج غير متوقعة

احذر.. عدم إغلاق غطاء المرحاض يتسبب بنشر فيروس كورونا

وتتعارض هذه النصيحة تمامًا مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تحث الجميع على ارتداء الكمامات الطبية خلال الأنتقال في الشوارع، وخلال وسائل النقل العام أو داخل محلات السوبر ماركت لتجنب انتشار فيروس كورونا التاجي.


وأفادت باحثو منظمة الصحة العالمية، بأن الكمامات الطبية والجراحية النوع الأكثر شيوعًا، رقيقة جدًا ، فضفاضة ، ومسامية ، مما يسهل مرور الجسيمات الفيروسية الصغيرة الناتجة عن السعال والكحة، وحتى الكلام.


فيما اعترفت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الأشخاص عبر الكلام و الرذاذ الناتج عن السعال أو الكحة، الجسيمات المتطايرة والتي تتركز على الأسطح.


لذا نصحت منظمة الصحة العالمية بارتداء أقنعة أكثر سماكة من الكمامات الطبية والجراحية، وبالرغم من أنها قد تمنع التهوية الجيدة للأنف والفم، إلا أنها قد تمنع نهائيا من انتقال فيروس كورونا من وإلى الأشخاص عبر السعال أو الكلام.


وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أقنعة الوجه المصنوعة من القماش السميك يمكن ان تمنع من انتقال فيروس كورونا التاجي من وإلى الأشخاص، بالإضافة إلى أنها تقلل من ميل الناس إلى لمس وجوههم ، وهو ما يحدث عدة مرات في اليوم أكثر مما ندرك جميعًا وهو مصدر رئيسي للعدوى.


وأكد باحثون منظمة الصحة العالمية، أن أقنعة الوجه سميكة المنسوجة بإحكام ومصبوبة تتناسب بإحكام مع الوجه، حيث يمكن للأقنعة بهذه المواصفات أن توقف 95 في المائة من جميع الجسيمات المحمولة جوًا، بينما الأقنعة الجراحية أرق وفضفاضة وأكثر مسامية، مما لا يجعلها تمنع بالشكل المطلوب الرذاذ المتطاير في الهواء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يدخل الجسم من خلال العينين.. فيديو

أخطر 20 خرافة شائعة عن فيروس كورونا

كيف يمكن تلافى التقاط عدوى كورونا من الهواء ؟

جمال شعبان ينهي الجدل حول انتقال فيروس الكورونا عبر الهواء

الكمامة إجباري.. توقعات بفرض قرار إجباري بنيويورك للحد من تفشي كورونا

هل ينتشر فيروس كورونا عبر الكلام؟.. الإجابة صادمة

ترشيحاتنا

لقاح لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية ضد الفيروس القاتل

مهاجم آرسنال السابق يطالب ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

السعودية تبدد أوهام الدب الروسي.. فورين بوليسي: المملكة تفرض الكلمة الأخيرة في حرب أسعار النفط

فتح المساجد مع قرب حلول شهر رمضان.. الحكومة ترد

إعلامية: سقوط الدولار قريبا لهذا السبب

مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين