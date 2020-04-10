لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على مواصفات أقنعة الوجه الفعالة

أكدت منظمة الصحة العالمية WHO في بيان لها قامت بإصداره مؤخرا، أنه لا تمنع أقنعة الوجه الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهو على عكس ما أفادت به الدراسات التي أوضحت ان الكمامات الطبية يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا التاجي.



وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي على الأشخاص ارتداء خارج المنزل، وذلك لأنه لا يوجد حتى الآن دليل على أنها تمنع العدوى، حيث إن الأقنعة مفيدة فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين كانت نتائجهم إيجابية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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وتتعارض هذه النصيحة تمامًا مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تحث الجميع على ارتداء الكمامات الطبية خلال الأنتقال في الشوارع، وخلال وسائل النقل العام أو داخل محلات السوبر ماركت لتجنب انتشار فيروس كورونا التاجي.



وأفادت باحثو منظمة الصحة العالمية، بأن الكمامات الطبية والجراحية النوع الأكثر شيوعًا، رقيقة جدًا ، فضفاضة ، ومسامية ، مما يسهل مرور الجسيمات الفيروسية الصغيرة الناتجة عن السعال والكحة، وحتى الكلام.



فيما اعترفت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الأشخاص عبر الكلام و الرذاذ الناتج عن السعال أو الكحة، الجسيمات المتطايرة والتي تتركز على الأسطح.



لذا نصحت منظمة الصحة العالمية بارتداء أقنعة أكثر سماكة من الكمامات الطبية والجراحية، وبالرغم من أنها قد تمنع التهوية الجيدة للأنف والفم، إلا أنها قد تمنع نهائيا من انتقال فيروس كورونا من وإلى الأشخاص عبر السعال أو الكلام.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أقنعة الوجه المصنوعة من القماش السميك يمكن ان تمنع من انتقال فيروس كورونا التاجي من وإلى الأشخاص، بالإضافة إلى أنها تقلل من ميل الناس إلى لمس وجوههم ، وهو ما يحدث عدة مرات في اليوم أكثر مما ندرك جميعًا وهو مصدر رئيسي للعدوى.



وأكد باحثون منظمة الصحة العالمية، أن أقنعة الوجه سميكة المنسوجة بإحكام ومصبوبة تتناسب بإحكام مع الوجه، حيث يمكن للأقنعة بهذه المواصفات أن توقف 95 في المائة من جميع الجسيمات المحمولة جوًا، بينما الأقنعة الجراحية أرق وفضفاضة وأكثر مسامية، مما لا يجعلها تمنع بالشكل المطلوب الرذاذ المتطاير في الهواء.