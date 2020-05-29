بالأطعمة.. تخلص من اكتئاب العزل المنزلي

"يلعب الطعام دورًا محوريًا في تقوية الجسم جسديًا وعقليًا. لذلك يمكن ان تستبدل عادة استهلاك الوجبات السريعة بأطعمة صحية يمكن أن تساعد في تحسين الحالة العامة للجسم ونقدم لكي بعض نصائح تناول الطعام التي تساعدك على التغلب على الاكتئاب والبقاء ساطعًا وإيجابيًا حتى عندما تصبح الأمور أصعب من المعتاد:





"شرب السوائل قدر الإمكان. بصرف النظر عن الماء ، هناك مجموعة واسعة من أنواع الشاي التي يمكن أن تساعدك على التخلص من التوتر والانخراط في نوم جيد لم يسبق له مثيل "، يوصي كومار.





تقترح تجربة المنتجات الغذائية التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ومركبات القلق ، والتي تعزز النوم والاسترخاء. يمكنك أيضًا تجربة شاي المورينجا الذي يتميز بخصائص تساعد على تخفيف التوتر بسبب مركبته الطبيعية الفريدة التي تسمى pterygospermin ، والتي تساعد في تهدئة الجهاز العصبي المركزي.







وتضيف: "شاي الكركديه يساعد على إحداث خصائص مهدئة ومضادة للاكتئاب ومزيل للقلق." يمكن أن تقلل مركبات الكيرسيتين والسيانيدين الفلافونويد الموجودة في الكركديه من القلق والاكتئاب وسوء الكولسترول وضغط الدم





تأكد من حصولك على جرعة من الألياف لأن هذا يؤدي إلى الهضم السليم وحركة الأمعاء الصحية. يقول كومار ، "ترتبط صحة الجهاز الهضمي والعقلي للجسم ارتباطًا مباشرًا. لذلك ، من المؤكد أن تناول الأطعمة التي تعزز الهضم من شأنه أن ينشط الصحة العقلية والعاطفية للمرء من خلال إفراز الهدوء والسكينة ". قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والشعير والجاودار والحبوب والتوت





تعد المكسرات والبذور وجبة خفيفة رائعة لا تقاوم الإجهاد ، كما أنها غنية بالبروتينات والدهون الصحية. تناول كميات منتظمة من اللوز والجوز وبذور الكتان وما إلى ذلك للحصول على جرعة زائدة من الطاقة والقوة. وبالمثل ، حاول تقليل السكر باختيار بدائل صحية مثل ألواح الجرانولا. فهي لا تشبع الجوع فحسب ، بل على عكس الحلوى الحلوة العادية ، فهي تقدم أيضًا تجربة غنية بمضادات الأكسدة.





أخيرًا ، تأكد من ممارسة نوع من التمارين لمدة 30 دقيقة يوميًا لأن "التعرق أثناء وبعد التمرين يساعد الجسم أيضًا في التخلص من السموم الضارة التي تتراكم بمرور الوقت" ، يشير كومار. بعد كل شيء ، لا تعتمد الصحة الجيدة واللياقة البدنية فقط على ما يستهلكه الجسم ولكن أيضًا على ما يمكنه هضمه. يقول كومار: "وهكذا ، مع المزيج الصحيح من الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكنك أن تشعر بصحة وسعادة أكبر - من الداخل والخارج"