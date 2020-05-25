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علاج الاكتئاب بدون أدوية بـ 10 نصائح

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:41 م
علاج الاكتئاب بدون
علاج الاكتئاب بدون ادوية بـ 10 نصائح
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اسماء محمد
يأتى الاكتئاب في مقدمة الامراض والمشكلات النفسية القادرة على تدمير مختلف جوانب حياة الانسان ويرتبط بانخفاض المناعة والاصابة بأخطر الامراض لذا فهو من اهم الامراض التى يجب الانتباه لها وعلاجها بسرعة.

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عرض موقع " webmd" أهم 10 نصائح تساعد في علاج الاكتئاب بدون ادوية .

- احصل على روتين، ويمكن أن يساعد تحديد جدول يومي لطيف على العودة إلى المسار الصحيح.
- تحديد الأهداف يساعدك على التغلب على الاكتئاب حدد اهداف يومية بسيطة بحيث تشعر بالنجاح والسعادة عند اجتيازها.
- التمرين  يعزز افراز مواد كيميائية  الإندورفين بشكل مؤقت ويشجع الدماغ على العمل بطرق إيجابية.
- تناول طعام صحي. لا يوجد نظام غذائي سحري لعلاج الاكتئاب  لكن هناك بعض الاطعمة التى تساعد في تقليله مثل السلمون والتونة والسبانخ والأفوكادو.
- النوم الجيد واجعل روتين يومي للساعة البيولوجية تذهب للنوم في نفس التوقيت كل يوم .
- يساعد الاستمرار في تحمل المسؤوليات اليومية في الحفاظ على نمط حياة وعلاج الاكتئاب
- تحدى الأفكار التى تدور في رأسك وحاول تغير نظرتك للحياة. 
- افعل شيئًا جديدًا.. ادفع نفسك لفعل شيء مختلف إذهب إلى متحف. اختر كتابًا مستخدمًا واقرأه على مقعد الحديقة خذ حصة لغة.
- خصص وقتًا لممارسة الأشياء التي تستمتع بها.

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