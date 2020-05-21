علاج طبيعي .. الفاصوليا الخضراء تمنع الاكتئاب

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة.





كما تحتوي على سعرات حرارية منخفضة والدهون ومحتوى عالي من الألياف ويمكن أن توفر لك متطلبات البروتين اليومية.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد الفاصوليا على الصحة.









- تعزيز صحة القلب

يتم تحميل الفاصوليا الخضراء بالألياف القابلة للذوبان والفلافونويد الواقية للقلب، هذه الفلافونيدات لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تنظيم نشاط الجلطات في الخلايا وتمنع تجلط الدم في الشرايين، الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا الخضراء تقلل من نسبة الكولسترول الضار وتزيد من نسبة الكولسترول الجيد.





- المساعدة في إنقاص الوزن

الفاصوليا الخضراء منخفضة جدا في السعرات الحرارية والدهون مما يجعلها خضروات مثالية لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم، وتحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية جيدة من الألياف التي تثبط شهيتك وتزيد من الشعور بالامتلاء ، مما يساعد على فقدان الوزن .









- يساعد على منع الاكتئاب

تحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية جيدة من حمض الفوليك ، والتي من المعروف أنها تساعد في الاكتئاب لأن هذا المعدن يمنع إفراز الهوموسيستين الزائد في الجسم ، ويمنع الهوموسيستين الزائد الدم والمغذيات الأخرى من الوصول إلى الدماغ ويعيق إنتاج هرمونات السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين التي تنظم النوم والمزاج والشهية.





- تحسين صحة العظام

الكالسيوم الموجود في الفاصوليا الخضراء يمنع تدهور العظام وهشاشة العظام، تحتوي الفاصوليا الخضراء أيضًا على فيتامين K والبروتين الذي يعزز صحة العظام ويمنع فقدان العظام. تعد الفاصوليا الخضراء أيضًا مصدرًا رائعًا للسيليكون ، وهو معدن يساعد في تجديد العظام .





- منع السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات والمعادن مثل المنغنيز وفيتامين ج والألياف وحمض الفوليك وفيتامينات ب التي تمنع نمو الأورام السرطانية وتمنع تكون السرطان



