الفاصوليا الخضرا مش بس أكلة حلوة.. علاج فعال لـ 8 أمراض أبرزها القلب والسرطان .. وتحمي من تشوهات الأجنة .. واكتشف الممنوعين من تناولها

الفاصوليا الخضراء تحمي من تشوهات الأجنة عند تناولها فى الحمل

الفاصوليا الخضراء علاج فعال للاكتئاب ومشاكل النوم

المصابون بنقص المعادن عليهم استشارة الطبيب أولا

تحتوي الفاصوليا الخضراء على قدر كبير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان منها تقوية المناعة وعلاج مشاكل الهضم بل وحماية الأجنة من التشوهات ولاتقف فوائد الفاصوليا الخضراء عند هذا الحد بل تمتلك قدرة كبيرة فى علاج بعض الأمراض النفسية المرتبطة بهرمونات المشاعر.





نعرض أهم فوائد الفاصوليا الخضراء لصحة الانسان النفسية والجسدية والممنوعين منها وفقا لما جاء بموقع " boldsky" .





السمنة

تساعد الفاصوليا الخضراء في فقدان الوزن تحتوي على سعرات منخفضة جدا ودهون قليلة مما يجعلها مثالية للخضروات لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم، وتحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تسد الشهية وتزيد من الشعور بالامتلاء ، مما يساعد في إنقاص الوزن.





هشاشة العظام

يعمل الكالسيوم الموجود في الفاصوليا الخضراء على منع تدهور العظام والوقاية من الهشاشة العظام حيث تحتوي الفاصوليا على فيتامين K والبروتين الذي يعزز صحة العظام ويمنع فقد العظام، والسيليكون الذي يساعد في تجديد العظام.





السرطان

تحمي الفاصوليا الخضراء من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات ومعادن مثل المنجنيز وفيتامين ج والألياف والفولات وفيتامين ب والتي تمنع نمو الأورام السرطانية وتمنع تكون السرطان .





مشاكل الهضم

تعد الفاصوليا الخضراء من أفضل الأطعمة التى تساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بفضل احتواءها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.





ولاتقف فوائد الفاصوليا الخضراء عند هذا الحد بل تساعد فى علاج قرح المعدة والقولون وتحمي منها وتحارب الكوليسترول الضار فى الجسم وتساعد فى الحفاظ على الوزن الصحي.





الاكتئاب واضطرابات النوم

من الفوائد الغير معروفة قدرة الفاصوليا الخضراء فى علاج الاكتئاب والوقاية منه ترجع لاحتوائها على كمية جيدة من الفولات ، والتي يعرف أنها تساعد في الاكتئاب لأنه يمنع إفراز الحمض الاميني الزائد في الجسم مما يحمي من الاكتئاب.





وزيادة الحمض الاميني فى الجسم من أهم أسباب سوء الحالة المزاجية وفقدان الشهية واضطرابات النوم وجميعها من أعراض الاكتئاب، لان زيادة الحمض تمنع الدم والمواد المغذية من الوصول إلى الدماغ مما يخفض إنتاج هرمونات الشعور بالسيروتونين والدوبامين والنورايبينيفول ومن هنا يشعر الانسان بالاكتئاب.





تقوية الجهاز المناعي

تعتبر الفاصوليا الخضراء مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يساعد في دعم نظام المناعة لديك ويحارب الجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون وأمراض المناعة الذاتية والالتهابات ، إلخ.





القلب

تقوية صحة القلب الفاصوليا الخضراء تحتوي علي الألياف القابلة للذوبان والفلافونويدات الواقية للقلب، وهذه الفلافونويدات لها خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد على تنظيم النشاط الخثاري في الخلايا ومنع جلطات الدم في الشرايين، والألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا الخضراء خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد.





تشوهات الأجنة

وتنقسم تشوهات الأجنة أو العيوب الخلقية إلى عيوب فى أحد الأعضاء الداخلية مثل مشاكل الاعصاب وثقب القلب أو خلل فى عملها وتشوه فى الشكل الخارجي مثل الشفة الأرنبية أو التصاق التوائم.





لا تعرف الكثير من النساء أن الفاصوليا الخضراء فعالة جدا فى حماية الأجنة من التشوهات والعيوب الخلقية وهو الفاصوليا الخضراء ولكن يجب استشارة الطبيب إذا كانت الأم تعاني من نقص فى العناصر المعدنية بالجسم.





تعد الفاصوليا الخضراء من أكثر الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الفولات، وهو معدن مفيد جدًا لتقسيم الخلايا وتخليق الحمض النووي. يجب على النساء الحوامل تضمين الفاصوليا الخضراء في نظامهن الغذائي لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.





ووفقا لما ذكرته كلية الطب بجامعة هارفارد ، تعتبر الفاصوليا الخضراء مصدرا غنيا للحديد الذي يساعد على زيادة الخصوبة دون مضاعفات.





الممنوعون من الفاصوليا الخضراء