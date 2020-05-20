صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

ويرصد موقع "boldsky" أهم فوائد المشمش الصحية:

- يخفف الإمساك



المشمش غني بالألياف ومفيد لحركات الأمعاء الملساء، ويقترح على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أن يستهلكوا المشمش بسبب خصائصه الملينة، يحفز محتوى الألياف في المشمش العصارة المعدية والجهاز الهضمي التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية وفي تحطيم الطعام، مما يسهل معالجتها.





- يحسن صحة القلب



المشمش مليء بالألياف التي تساعد في تقليل الكوليسترول، مما يحافظ على صحة قلبك، ويزيد المشمش من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من الكوليسترول الضار (LDL). أيضا، تحتوي الفاكهة على البوتاسيوم الذي يوازن مستويات المنحل بالكهرباء في النظام.









- يعزز صحة العظام



تمتلك الثمار الصغيرة والمستديرة كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والفوسفور اللازمة لنمو العظام إن تناول هذه الفاكهة يوميًا بطريقة مضبوطة سيمنع هشاشة العظام، ويعزز النمو الصحي للعظام وتطورها، ويمنع الأمراض المرتبطة بالعمر.





- يعزز التمثيل الغذائي



يساعد المشمش في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم لاحتوائه على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والصوديوم، تحافظ هذه المعادن على توازن السوائل في الجسم وتوزع الطاقة على أجزاء مختلفة من الأعضاء والعضلات كما تعمل على تحسين التمثيل الغذائي.





- يمنع السرطان



يحتوي المشمش على الكاروتينات ومركبات أخرى مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من السرطان، وتمنع مضادات الأكسدة هذه تلف الجذور الحرة من دخول الجسم وتدمير الخلايا السرطانية.



