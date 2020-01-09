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مرأة

متاكلوش منه كتير.. 4 أضرار غير متوقعة لـ المشمش

الخميس 09/يناير/2020 - 02:31 م
متاكلوش منه كتير..
متاكلوش منه كتير.. 4 اضرار غير متوقعة عند تناول المشمش
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حياة عبد العزيز
يحتفي العالم باليوم العالمي للمشمش في الـ9 من يناير، والمشمش من الفواكه المحببة لدى الكثير ولاسيما الأطفال لصغر حجمها، فهي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، ولكن يجب توخي الحذر من الاكثار منها، فإنها تسبب اضرار صحية خطيرة.

تعرف على اضرار الافراط من تناول المشمش وفقًا لموقع "erieinsurance".

- إن الافراط في تناول المشمش، يتسبب في الشعور بالصداع المستمر، وحدوث الدوخة وزغللة في العين.

- المشمش يؤدي إلى تلف في خلايا الكبد، حيث ينصح بعدم الاكثار منه.

- من الاثار الجانبية التي يتسببها تناول المشمش، هو انخفاض حاد في ضغط الدم مما يؤدي إلى الموت المفاجئ او السكتات القلبية.

- كما يتسبب تناول المشمش في حدوث الاسهال والتهابات بالقولون.
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